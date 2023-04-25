Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yaprak dökümü! Kadrodan ayrıldılar

Yayınlanma: 25.04.2023 - 22:46

Güncelleme: 25.04.2023 - 22:46

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ayrılık krizi.. Seyircilerin ilgiyle izlediği diziden peş peşe iki isim ayrıldı. OKtay Kaynarca'nın başrol kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV'de yayınlanıyor.



EDHO BİTİNCE GELMİŞTİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasıyla ekrana gelmeye başlamıştı.

Dizinin kadrosunda Oktay Kaynarca'nın yanı sıra çok sayıda iddialı isim yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ben Bu Cihana Sığmazam nefes kesen hikâyesiyle salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DAN AYRILAN OYUNCULAR BELLİ OLDU

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yine heyecanlı bölümlere sahne olacak. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil’i (Firuze) buluşturan dizide iki flaş ayrılık yaşanacak.

Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin Sabit’i Hüseyin Soysalan ile Asım Kaptan’ı Mirza Bahattin Doğan ekibe ilerleyen bölümlerde veda edecek.

YENİ SEZON NE ZAMAN? DİZİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Cumhuriyet'in derlediği habere göre; Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezon çekimleri ağustos ayında başlayacak. Yeni bölümler ise Eylül ayında ekrana gelecek.

