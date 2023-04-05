Ben Bu Cihana Sığmazam'dan resmen ayrıldı! Seyirciler üzgün

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 00:19

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 00:19

ATV ekranlarında her bölümü ayrı heyecana sahne olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hastane ortamında bıçaklı saldırıya uğrayan Ethem için tüm umutlar tükendi. Nefeslerin tutularak takip edildiği Ben Bu Cihana Sığmazam’da senaryo icabı cinayete kurban giden Ethem’i oynayan Kerem Kupacı resmen ekranlara veda etti.

OKTAY KAYNARCA'DA AYRILACAK MI?

Öte yandan bazı haber sitelerinde başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın da ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak iddialar doğru çıkmadı.

Oktay Kaynarca dizinin kadrosunda yer almaya devam edecek.

KAN KAYBI HERKESİ ÇOK ÜZDÜ

Ben Bu Cihana Sığmazam’dan Kerem Kupacı gidiyor.

DİZİYE NASIL VEDA ETTİ?

Kerem Kupacı’nın üstlendiği ‘Ethem’ karakteri hastanede bıçaklı saldırıya uğradı. Bir süre boğuştuktan sonra saldırgan bıçağı saplar ve Ethem olay yerinde hayata gözlerini yumar. Cezayir Türk’in damadı ve Canan’ın kocası rolünü oynayan Kerem Kupacı, Ben Bu Cihana Sığmazam’da çekilen ölüm sahnesiyle beraber hikayesini tamamladı ve son kez ekranlara çıktı.

KEREM KUPACI KİMDİR?

,İzmir doğumlu Kerem Kupacı, 7 Şubat 1971 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünde tamamlayan oyuncu, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.

Kerem Kupacı'nın Rol Aldığı Yapımlar

1992 - Mahallenin Muhtarları (Serdar)

1999 - Baba Evi

1999 - İç Güveyi Billy

1999 - Evimiz Olacak mı? (Serdar)

1999 - Ayrılsak da Beraberiz

2000 - Dikkat Bebek Var (Aykut)

2002 - Kuzenlerim (Tolga)

2003-2005 - Hayat Bilgisi (Pikaçu Kerem)

2007 - Bez Bebek

2007 - Elveda Rumeli

2007 - Hayal ve Gerçek

2009 - Ah Kalbim

2010 - Elde Var Hayat (Rıfat)

2010 - Cinayet Masası İstanbul (Gani Korutürk)

2012 - İbreti Ailem

2012 - İnsanlar Alemi

2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor

2013 - Görüş Günü Kadınları

2014 - Kardeş Payı (Konuk Oyuncu)

2015 - Bedel (Taner)

2015 - Kırgın Çiçekler (Sedat)

2017-2019 - Kalk gidelim (Halil Kalkar)



