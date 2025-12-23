Bu sezon NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Ben Leman dizisinin takipçileri dizinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Ben Leman dizisi final mi yapıyor? Ben Leman dizisi ne zaman bitecek?
BEN LEMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Küçük bir kasabada geçen hikâye, yıllar sonra memleketine dönen öğretmen Leman’ın geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Leman, eski arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile yeniden bir araya geldiğinde, bastırılmış sırlar ortaya çıkıyor; dostluklar ve aşklar sınanıyor. Yüzeyde huzurlu görünen kasaba atmosferinin altında, cesur hesaplaşmalar ve derin çatışmalar izleyiciyi içine çeken bir fırtınaya dönüşüyor.
BEN LEMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Burçin Terzioğlu
Özgür Çevik
Selin Şekerci
Duygu Sarışın
Gökçe Eyüboğlu
Tansel Öngel
Şebnem Sönmez
Hüseyin Soysalan
Neriman Uğur
Durukan Çelikkaya
Güneş Hayat
Erhan Alpay
Merve Ateş
Gökçe Güneş Doğrusöz
Ceren Ayruk
Kaan Akkaya
Deniz Gürkan
Duygu Üstünbaş
Sena Başdoğan
Tahir Yılmaz
BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
27 Aralık’ta ekrana gelecek olan 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.