Bu sezon NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Ben Leman dizisinin takipçileri dizinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Ben Leman dizisi final mi yapıyor? Ben Leman dizisi ne zaman bitecek?

BEN LEMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük bir kasabada geçen hikâye, yıllar sonra memleketine dönen öğretmen Leman’ın geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Leman, eski arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile yeniden bir araya geldiğinde, bastırılmış sırlar ortaya çıkıyor; dostluklar ve aşklar sınanıyor. Yüzeyde huzurlu görünen kasaba atmosferinin altında, cesur hesaplaşmalar ve derin çatışmalar izleyiciyi içine çeken bir fırtınaya dönüşüyor.

BEN LEMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Burçin Terzioğlu

Özgür Çevik

Selin Şekerci

Duygu Sarışın

Gökçe Eyüboğlu

Tansel Öngel

Şebnem Sönmez

Hüseyin Soysalan

Neriman Uğur

Durukan Çelikkaya

Güneş Hayat

Erhan Alpay

Merve Ateş

Gökçe Güneş Doğrusöz

Ceren Ayruk

Kaan Akkaya

Deniz Gürkan

Duygu Üstünbaş

Sena Başdoğan

Tahir Yılmaz

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

27 Aralık’ta ekrana gelecek olan 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.