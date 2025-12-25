NOW TV tarafından alınan karara göre Ben Leman dizisi, bu hafta yayınlanacak olan 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Peki, Ben Leman dizisi neden final kararı aldı? Ben Leman dizisi final bölümü ne zaman?

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL KARARI RESMEN AÇIKLANDI

NOW’un yeni sezon projeleri arasında yer alan Ben Leman, kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Ancak televizyon dünyasında tek belirleyici unsur ilgi değil, reyting sonuçları oldu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reyting performansı, dizinin kaderini belirledi. Beklenen yükseliş gerçekleşmeyince Ben Leman dizisinin final yapmasına karar verildi.

BEN LEMAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizi 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de son bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak.