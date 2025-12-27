Ben Leman dizisinin final bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin final bölümünde ne olacak?

Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Ben Leman dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN LEMAN DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Katilin kimliğini çözen Leman, Ekin’in suçsuzluğunu kanıtlamak için harekete geçer. Bu uğurda kendini adalete teslim etmeyi bile göze alır ancak Demir'in Leman’dan öyle kolay vazgeçmeye niyeti yoktur.

Leman, kadınları bir geceliğine, yüzleşmekten başka seçenekleri kalmayacak şekilde aynı masaya oturtur. Gecenin sonunda ise dört kadın için tek bir ihtimal vardır: Ya birlikte susacaklar ya da birbirlerini yakacaklardır…

Ancak bazen bir oyunda gerçeği kazanmanın bedeli hayattır. Çünkü bazı oyunlar, kazananı bile affetmez.

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sinan’ın cesedinin gizemli şekilde kaybolması büyük bir paniğe yol açar. O andan itibaren görünmeyen bir el, mesajlar ve tehditlerle kadınları tek tek hedef almaya başlar. Güney’in ev hapsinden çıkıp Güzelkoy’da özgürce dolaşmaya başlamasıyla birlikte kasabada artık kimse güvende değildir…

Suçun bilerek Ekin’e yıkıldığından şüphelenen Leman, gerçeği ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyun kurar. Ancak bu kasabada kimseye güvenilemeyeceğini çok geçmeden bir kez daha görecektir; belki de en yakınındakilere, hatta kardeşine bile… Demir ise tüm bu yaşananların tam ortasında, Leman’ın yanında durmaya kararlıdır.

Öte yandan Mine, Burak’ı yeniden DNA testi yaptırma fikrine zorlar. Bu konuşmaya kulak misafiri olan beklenmedik bir isim, işleri daha da karmaşık hâle getirir.

Leman gerçeğe yaklaştıkça tehditlerin dozu artar; o gün o evde bulunan herkes hem şüpheli hem de potansiyel bir kurban hâline gelir. Ve belki de artık asıl soru, cesedin kimde olduğu değil; nerede gömülü olduğu ve onu kimin bulacağıdır…

BEN LEMAN DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 27 Aralık akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.