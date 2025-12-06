Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Ben Leman dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Vahide için ise çember giderek daralırken, kırmızı kartlar suçluyu ortaya çıkarmak için bir kez daha oyuna dahil olur… Güzelkoy’da bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leman yıllardır beklediği hesaplaşma için Vedat’la karşı karşıya gelir. Ancak gerçek suçluyu ortaya çıkarmak için son bir hamleye daha ihtiyaç duyar. Bir plan kurar. Bu planında yalnız değildir...

Şahika da Demir’in kendisine aradığı cevapları bulmak için yaklaştığını fark eder. Demir’e öfkelidir. Tek öfkeli olan Şahika da değildir. Leman da artık geri adım atmıyordur Demir’e karşı. Tüm gemileri yakmaya hazırdır Leman. Gerçek suçluyu polise teslim edecek ve Güzelkoy’dan çekip gidecektir!

Ama hiç hesapta olmayan acı bir olay yaşanır. Leman’ın bu kasabaya geliş amacını, geçmiş acılarını, adalet arayışını hepsini gölgede bırakacaktır bu durum.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 6 Aralık Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.