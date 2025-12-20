Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Ben Leman dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adalet duygusu ve kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğindedir ama ailesine karşı olan zaafı Leman’ı daha büyük bir çıkmazın içine sokar. Kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdikleri çaba ise Leman’ı o gün, o evde gerçekten neler yaşandığını sorgulamaya iter.

Güzelkoy’un karanlığı Leman’ı yutmak üzereyken tutunabileceği tek kişi vardır… Demir. Demir’e gerçeği söyleyip söylememe arasındadır Leman.

Diğer yandan Mine’nin apar topar acile getirilmesiyle sarsılan Burak’ı hastanede kötü bir sürpriz daha beklemektedir. DNA testinin tüm aile toplanmışken açığa çıkması Candan ailesi için yeni bir sınavın başlangıcı olacaktır.

Artık herkes kendi payına düşen suça çoktan karışmışken, Leman’a gelen bir haber ise, oyunun kurallarını da oyuncularını da bir kez daha değiştirecektir.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sinan’ın cesedinin gizemli şekilde kaybolması büyük bir paniğe yol açar. O andan itibaren görünmeyen bir el, mesajlar ve tehditlerle kadınları tek tek hedef almaya başlar. Güney’in ev hapsinden çıkıp Güzelkoy’da özgürce dolaşmaya başlamasıyla birlikte kasabada artık kimse güvende değildir…

Suçun bilerek Ekin’e yıkıldığından şüphelenen Leman, gerçeği ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyun kurar. Ancak bu kasabada kimseye güvenilemeyeceğini çok geçmeden bir kez daha görecektir; belki de en yakınındakilere, hatta kardeşine bile… Demir ise tüm bu yaşananların tam ortasında, Leman’ın yanında durmaya kararlıdır.

Öte yandan Mine, Burak’ı yeniden DNA testi yaptırma fikrine zorlar. Bu konuşmaya kulak misafiri olan beklenmedik bir isim, işleri daha da karmaşık hâle getirir.

Leman gerçeğe yaklaştıkça tehditlerin dozu artar; o gün o evde bulunan herkes hem şüpheli hem de potansiyel bir kurban hâline gelir. Ve belki de artık asıl soru, cesedin kimde olduğu değil; nerede gömülü olduğu ve onu kimin bulacağıdır…

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 20 Aralık akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.