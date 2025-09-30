Ekranlarda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Ben Onun Annesiyim dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ben Onun Annesiyim dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ben Onun Annesiyim dizisinin yayın tarihi açıklandı mı?

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ben Onun Annesiyim, üvey anne olabilmek için yalan söylemek zorunda kalan Ayşe’nin hikâyesini konu alıyor. Şiddet gördüğü kocasını öldürmekle suçlanıp on yıl hapse mahkûm edilen Ayşe, cezaevinde doğurduğu kızını evlatlık vermek zorunda kalır. Tek umudu, olayın ardındaki karanlık gerçeği araştıran gazeteci Kemal’dir. Ancak Ayşe’nin mektupları gizemli bir şekilde geri döner ve kızının babası, Kemal’le buluşacağı gün şüpheli bir kazada hayatını kaybeder. Hapisten çıktığında kızını bulmaya kararlı olan Ayşe, saygın bir iş kadını olan kayınvalidesi İlter’in merkezinde olduğu yalanlar ve ihanetlerle örülü karmaşık bir ağın içine sürüklenir.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Funda Eryiğit

Caner Cindoruk

Zerrin Tekindor

Günay Karacaoğlu

Serhat Özcan

Sema Öztürk

Azra Aksu

Gürsu Gür

Zeynep Özder

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ben Onun Annesiyim dizisi Kore tarihinin en çok izlenen dizilerinden Lie After Lie’dan uyarlandı.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Yayın tarihi dün akşam açıklanan “Ben Onun Annesiyim” dizisinin merakla beklenen afişi ise bugün izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizi, 24 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle NOW TV'de ekrana gelecek.