Berlin’de düzenlenen 76. Berlin International Film Festival, bu yıl Türk sineması adına önemli bir başarıya sahne oldu. Emin Alper’in yönetmenliğini üstlendiği Kurtuluş filmi, festivalde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü kazanarak uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Peki, Berlin’de Gümüş Ayı’yı kazanan Kurtuluş filminin konusu ne? Kurtuluş filmi oyuncuları kimler?

KURTULUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kurtuluş filmi, yıllar önce yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Bezari ailesinin köylerine dönüşüyle başlayan gerilimi merkezine alıyor. Ailenin geri dönüşü, bölgede hakimiyet kurmuş olan korucu Hazeran aşireti ile yeni bir çatışmanın fitilini ateşliyor.

Toprak meselesi üzerinden başlayan anlaşmazlık, kısa sürede güç, otorite ve iktidar mücadelesine dönüşüyor. Film, kapalı bir coğrafyada büyüyen husumeti; korku, güvensizlik ve geçmiş hesaplaşmalar üzerinden anlatıyor. Tekinsiz rüyalar ve bastırılmış travmalar, hikâyeye psikolojik bir derinlik kazandırıyor.

KURTULUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Caner Cindoruk

Berkay Ateş

Feyyaz Duman

Naz Göktan

Özlem Taş

Eren Demir

Mehmet Selim Akgül

Hichi Demi

Nazmi Karaman

KURTULUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurtuluş filmi, Batman ve Mardin arasındaki bölgelerde çekildi.