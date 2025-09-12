Beterböcek (BeetleJuice) filminin konusu ne? Beterböcek filminin oyuncuları kim?

Beterböcek filminin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Filmin senaristliğini Michael McDowell, Warren Skaaren üstleniyor. Peki, Beterböcek filminin konusu ne? Beterböcek filminin oyuncuları kim?

BETERB Ö CEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Barbara ve Adam yeni evlenmişlerdir ve birbirlerine deliler gibi aşıklardır. Bir gün bir araba kazasında hayatlarını kaybederler. Bir anda kendilerini New England'daki evlerinde hayalet olarak bulurlar. Ölümleri üzerine ev satılır ve bu eve sahip olan yeni aile oldukça sinir bozucu şahsiyetlerden oluşmaktadır. Özellikle bunalımlı bir kişi olan küçük kızları Lydia, hayalet ikilinin sinirlerini epeyce zorlayacaktır. Barbara ve Adam evlerine gelen aileyi korkutup kaçırmaya karar verirler ancak yeterince korkutucu değillerdir. Yardım istedikleri Beetlejuice kendilerine yardımcı olacaktır; ancak ikili yardım istediklerine isteyeceklerine pişman olacaktır.

BETERBÖCEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Keaton

Winona Ryder

Alec Baldwin

Geena Davis

Annie McEnroe

Catherine O'Hara

Jeffrey Jones

Sylvia Sidney

Rolü : Juno

Glenn Shadix

Dick Cavett

Susan Kellermann

Maree Cheatham

Tony Cox

BETERBÖCEK FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Beterböcek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.