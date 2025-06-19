Beyoğlu Güzeli filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim?
BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit ile çadır tiyatrosunda kantoculuk yapan Alev'in yolları kesişir ve birbirlerine aşık olurlar. Alev bir gün ortadan kaybolup Ferit'i terk eder. Ardından bir yapımcıyla tanışan Alev ünlü bir şarkıcı olur. Alev ile Ferit'in yolları bu süreçte bir kez daha kesişir.
BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hülya Koçyiğit - Alev (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Tarık Akan - Ferit (ses. Toron Karacaoğlu)
Münir Özkul
Suphi Tekniker
Mürüvvet Sim
Göksel Kortay
Güzin Özipek
Adile Naşit
Deniz Erkanat
Müşerref Çapın
Aydın Tezel
Müfit Kiper
Cemil Can Bıçakçı
Muammer Gözalan
Renan Fosforoğlu
Halit Akçatepe
Hüseyin Kutman
Kadri Ögelman
Şaziye Moral