Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:20

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:20

Bi Küçük Eylül Meselesi filminin yönetmen koltuğunda Kerem Deren oturuyor. Filmin senaristliğini Kerem Deren ve Gökhan Tiryaki üstleniyor. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu ne? Bi Küçük Eylül Meselesi filminin oyuncuları kim?

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eylül hayatta istediği her şeye sahip olan güzel ve neşeli bir kadındır. Ancak bir gün başına bir gelen şanssız bir olay sonucu son bir ayını unutur. Ailesi, arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söyleyip dururken, Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve hatırlamadığı bir ayın peşinden Bozcaada'ya gider. Orada, daha önce hiç görmediği derbeder, garip bir adam, ona seslenir: "Eylül. Beni hatırlamıyor musun? Sen burada, bu adada bana aşık oldun."

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Akyürek

Farah Zeynep Abdullah

Ceren Moray

Onur Tuna

Serra Keskin

Merve Bulut

Hüseyin Pehlivan

Cenk Kayhan

Ege Aydan

Ebru Aykaç

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bi Küçük Eylül Meselesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.