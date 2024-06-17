Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu ne? Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin oyuncuları kimler?

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu ne? Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin oyuncuları kimler? Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 09:50
Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu ne? Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin oyuncuları kimler?
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Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu ne? Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin oyuncuları kimler?

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

  • Berat Efe Parlar
  • Eda Döğer
  • Ahmet Rıfat Sungar
  • Ali Uyandıran
  • Burcu Altın
  • Dora Dalgıç
  • Zeynep Ilgın Çelik
  • Alperen Efe Esmer

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