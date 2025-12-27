Bir Nefes Ötede filminin yönetmen koltuğunda Daniel Roby oturuyor. Filmin senaristliğini Mathieu Delozier, Guillaume Lemans, Jimmy Bemon üstleniyor. Peki, Bir Nefes Ötede filminin konusu ne? Bir Nefes Ötede filminin oyuncuları kim?

BİR NEFES ÖTEDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Romain Duris ve Olga Kurylenko'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı felaket filmi Bir Nefes Ötede, Paris'te yaşanan büyük bir deprem sonrası yüzeye çıkan bir sisle birlikte şehri ele geçiren kaos sırasında hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin hikâyesi ele alınıyor.

BİR NEFES ÖTEDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olga Kurylenko

Romain Duris

Fantine Harduin

Michel Robin

BİR NEFES ÖTEDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Nefes Ötede filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.