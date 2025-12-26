Borg/McEnroe filminin yönetmen koltuğunda Janus Metz Pedersen oturuyor. Filmin senaristliğini Ronnie Sandahl üstleniyor. Peki, Borg/McEnroe filminin konusu ne? Borg/McEnroe filminin oyuncuları kim?

BORG/MCENROE FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrollerini Sverrir Gudnason ve Shia LaBeouf'ın üstlendiği film gerçek hikayeden uyarlama bir spor dramı. İkonik tenisçiler Björn Borg ve en büyük rakibi John McEnroe arasındaki mücadeleyi konu alan film, ikilinin 1980 yılı Wimbledon Turnuvası'ndaki karşılaşmasını anlatıyor. Asabi, fevri, heyecanlı John McEnroe; duygudan arınmış zen sükunetiyle dikkat çeken İsveçli Bjorn Borg’a karşı. İkili kazanmak için mücadele verirken, bir efsaneye dönüşmenin bedelleriyle de yüzleşiyor.

BORG/MCENROE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shia LaBeouf

Sverrir Gudnason

Stellan Skarsgård

Tuva Novotny

Ian Blackman

Robert Emms

Scott Arthur

David Bamber

Janis Ahern

BORG/MCENROE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Borg/McEnroe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.