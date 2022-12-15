Boş Sandık filminin konusu ne, oyuncuları kim?

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:25

Boş Sandık (The Empty Box), yönetmenliğini ve senaristliğini Claudia Sainte-Luce'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.

BOŞ SANDIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Mexico City'de yaşayan genç bir kadın olan Jazmín, yasadışı bir Haitili göçmen olan babası Toussaint'in hasta olduğunu bildiren bir telefon aldığında şaşırır. Onu yıllardır görmemiştir ve onu neden aradıklarını bilmemektedir. Sonunda hastaneye vardığında ve babasının vasküler bunamadan mustarip olduğunu öğrendiğinde, kendisini ona bir babadan çok yabancı olan bir adama bakma göreviyle karşı karşıya bulur.

BOŞ SANDIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Claudia Sainte-Luce

Jimmy Jean-Louis

Pablo Sigal

Monica La Presle-Santana

BOŞ SANDIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Boş Sandık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.