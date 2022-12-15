Boş Sandık filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Boş Sandık filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Boş Sandık filminin konusu ne? Boş Sandık filminin oyuncuları kim? Boş Sandık filminin IMDb puanı kaç?
Boş Sandık (The Empty Box), yönetmenliğini ve senaristliğini Claudia Sainte-Luce'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
BOŞ SANDIK FİLMİNİN KONUSU NE?
Mexico City'de yaşayan genç bir kadın olan Jazmín, yasadışı bir Haitili göçmen olan babası Toussaint'in hasta olduğunu bildiren bir telefon aldığında şaşırır. Onu yıllardır görmemiştir ve onu neden aradıklarını bilmemektedir. Sonunda hastaneye vardığında ve babasının vasküler bunamadan mustarip olduğunu öğrendiğinde, kendisini ona bir babadan çok yabancı olan bir adama bakma göreviyle karşı karşıya bulur.
BOŞ SANDIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Claudia Sainte-Luce
Jimmy Jean-Louis
Pablo Sigal
Monica La Presle-Santana
BOŞ SANDIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Boş Sandık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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