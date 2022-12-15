Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2009 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 4 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 4 filminin IMDb puanı kaç?
Hızlı ve Öfkeli 4 (Fast & Furious), yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini Chris Morgan ve Gary Scott Thompson'ın üstlendiği, 2009 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Los Angeles'ta FBI için çalışan Brian O'Conner, bir eroin ithalatçısının operasyonuna sızarak onu devirmek için Dominic Toretto ile iş birliği yapar.
HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Paul Walker
Vin Diesel
Michelle Rodriguez
Jordana Brewster
Laz Alonso
HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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