Hızlı ve Öfkeli 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:14

Hızlı ve Öfkeli 4 (Fast & Furious), yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini Chris Morgan ve Gary Scott Thompson'ın üstlendiği, 2009 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles'ta FBI için çalışan Brian O'Conner, bir eroin ithalatçısının operasyonuna sızarak onu devirmek için Dominic Toretto ile iş birliği yapar.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Walker

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Jordana Brewster

Laz Alonso

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.