Uykusuz filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Uykusuz filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Uykusuz filminin konusu ne? Uykusuz filminin oyuncuları kim? Uykusuz filminin IMDb puanı kaç?
Uykusuz (Sleepless), yönetmenliğini Baran bo Odar, senaristliğini Andrea Berloff'un üstlendiği, 2017 yapımlı bir gerilim/suç filmidir.
UYKUSUZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeraltı suç dünyasıyla bağlantısı olan bir polis, kaçırılan oğlunu aramak için bir gece kulübünü didik didik arar.
UYKUSUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jamie Foxx
Michelle Monaghan
Dermot Mulroney
David Harbour
Tip "T.I." Harris
Gabrielle Union
Scoot McNairy
UYKUSUZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Uykusuz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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