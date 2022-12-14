Uykusuz filminin konusu ne, oyuncuları kim?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:02

Uykusuz (Sleepless), yönetmenliğini Baran bo Odar, senaristliğini Andrea Berloff'un üstlendiği, 2017 yapımlı bir gerilim/suç filmidir.

UYKUSUZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeraltı suç dünyasıyla bağlantısı olan bir polis, kaçırılan oğlunu aramak için bir gece kulübünü didik didik arar.

UYKUSUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jamie Foxx

Michelle Monaghan

Dermot Mulroney

David Harbour

Tip "T.I." Harris

Gabrielle Union

Scoot McNairy

UYKUSUZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Uykusuz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.