13.04.2026 10:54:00
Bu Dans Senin filminin konusu ne? Bu Dans Senin filminin oyuncuları kim?

Bu Dans Senin (Take This Waltz) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu Dans Senin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor.

Bu Dans Senin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sarah Polley üstleniyor. Peki, Bu Dans Senin filminin konusu ne? Bu Dans Senin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BU DANS SENİN FİLMİNİN KONUSU NE?

28 yaşına yeni giren Margot, ressam olan Daniel ile tanışınca, aralarında karşı konulamaz bir çekim olur. Fakat Margot bu hislerini bastırmak zorundadır çünkü yemek kitabı yazarı olan Lou ile mutlu bir evliliğe sahiptir. Fakat Daniel ile komşu olmaları, bir çok sıcak yaz gününü beraber geçirmelerine yol açar. Bu masum görünen kaçamaklar, evliliği konusunda Margot'nun kafasının karışmasına sebep olacak, onu içinden çıkılmaz bir ikilem içinde bırakacaktır.

BU DANS SENİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Michelle Williams

Seth Rogen

Luke Kirby

BU DANS SENİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bu Dans Senin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

