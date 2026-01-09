Buckley'in Şansı filminin yönetmen koltuğunda Tim Brown oturuyor. Filmin senaristliğini Tim Brown ve Willem Wennekers üstleniyor. Peki, Buckley'in Şansı filminin konusu ne? Buckley'in Şansı filminin oyuncuları kim?

BUCKLEY'İN ŞANSI FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının kaybından bir yıl sonra 12 yaşındaki Ridley ve annesi Gloria, Ridley'nin büyükbabası Spencer'ın yanında yaşamak için New York City'den Batı Avustralya'ya taşınır. Spencer, Ridley ile bağ kurmaya çalışsa da çabaları genellikle çatışmaya yol açar. Bir gün Outback'in derinliklerinde kaybolan Ridley bu sırada dikenli tel çite dolanmış bir vahşi köpeğe rastlar. Köpeğin hayatını kurtaran Ridley, onunla beklenmedik bir bağ kurar ve onunla birlikte eve dönüş yolunu bulmak için destansı bir macera ve hayatta kalma yolculuğuna çıkar.

BUCKLEY'İN ŞANSI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bill Nighy

Martin Sacks

Victoria Hill

Ben Wood

Monette Lee

BUCKLEY'İN ŞANSI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Buckley'in Şansı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.