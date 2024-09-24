Yayınlanma: 24.09.2024 - 17:05

Güncelleme: 24.09.2024 - 17:05

Star Tv yayın akışında yer alan Bücür filminin kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Bücür filminin konusu ne? Bücür filmi oyuncuları kimler?

BÜCÜR FİLMİ KONUSU

Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI

Başrolünde çocuk oyuncu Berat Efe Parlar'ın da yer aldığı Bücür filminin oyuncu kadrosunda Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor. Kadroda ayrıca Durul Bazan, Hamdi Kahraman, Ali, Rıza Tanyeli, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert gibi isimler yer alıyor.