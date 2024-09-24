Bücür filminin konusu ne? Bücür filmi oyuncuları kimler?
Bücür filmi bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. Annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceralarını anlatan film 2018 yılı yapımı olup filmin yönetmen koltuğunda Umut Kırca oturmaktadır Peki, Bücür filminin konusu ne? Bücür filmi oyuncuları kimler?
Star Tv yayın akışında yer alan Bücür filminin kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Bücür filminin konusu ne? Bücür filmi oyuncuları kimler?
BÜCÜR FİLMİ KONUSU
Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.
BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI
Başrolünde çocuk oyuncu Berat Efe Parlar'ın da yer aldığı Bücür filminin oyuncu kadrosunda Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler bulunuyor. Kadroda ayrıca Durul Bazan, Hamdi Kahraman, Ali, Rıza Tanyeli, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert gibi isimler yer alıyor.
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