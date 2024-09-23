Yayınlanma: 23.09.2024 - 20:03

Güncelleme: 23.09.2024 - 20:03

Keskin Nişancı filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Dean Hall üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı filminin konusu ne? Keskin Nişancı filminin oyuncuları kim?

KESKİN NİŞANCI FİLMİNİN KONUSU NE?

Cesur bir asker olarak tanınan Chris Kyle, yoğun savaş ortamının hüküm sürdüğü Irak’a silah arkadaşlarını korumak için gönderilir. Kyle gerçekten keskin bir nişancıdır ve isabetli atışlarıyla savaş alanında pek çok hayatı kurtarır. Cephede adeta bir efsaneye dönüşür. Ama şöhreti çok geçmeden düşman hatlarında da yayılınca, bu sefer kendisi hedef haline gelecektir... Öte yandan, her ne kadar profesyonel bir asker de olsa zihni, Amerika'da evde bıraktıklarıyla meşguldür...

KESKİN NİŞANCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bradley Cooper - Chris Kyle

Sienna Miller - Taya Renae Kyle

Luke Grimes - Marc Lee

Jake McDorman - Biggles

Cory Hardrict - D/Dandridge

Navid Negahban - Sheikh al-Obeidi

Keir O'Donnell - Jeff Kyle

Kyle Gallner - Goat-Winston

Billy Miller - Naval Recruiter

Brian Hallisay - Captain Gillespie

Sam Jaeger - Navy Seal Lt. Martin

Owain Yeoman - Ranger One

Eric Ladin - Squirrel

Eric Close - DIA Agent Snead

Max Charles - Colton Kyle

Marnette Patterson - Sarah

Reynaldo Gallegos - Tony

Chance Kelly - Col. Jones

KESKİN NİŞANCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Keskin Nişancı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.