Keskin Nişancı filminin konusu ne? Keskin Nişancı filminin oyuncuları kim?
Keskin Nişancı (American Sniper) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin Nişancı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Keskin Nişancı filminin konusu ne? Keskin Nişancı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Keskin Nişancı filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Dean Hall üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı filminin konusu ne? Keskin Nişancı filminin oyuncuları kim?
KESKİN NİŞANCI FİLMİNİN KONUSU NE?
Cesur bir asker olarak tanınan Chris Kyle, yoğun savaş ortamının hüküm sürdüğü Irak’a silah arkadaşlarını korumak için gönderilir. Kyle gerçekten keskin bir nişancıdır ve isabetli atışlarıyla savaş alanında pek çok hayatı kurtarır. Cephede adeta bir efsaneye dönüşür. Ama şöhreti çok geçmeden düşman hatlarında da yayılınca, bu sefer kendisi hedef haline gelecektir... Öte yandan, her ne kadar profesyonel bir asker de olsa zihni, Amerika'da evde bıraktıklarıyla meşguldür...
KESKİN NİŞANCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bradley Cooper - Chris Kyle
Sienna Miller - Taya Renae Kyle
Luke Grimes - Marc Lee
Jake McDorman - Biggles
Cory Hardrict - D/Dandridge
Navid Negahban - Sheikh al-Obeidi
Keir O'Donnell - Jeff Kyle
Kyle Gallner - Goat-Winston
Billy Miller - Naval Recruiter
Brian Hallisay - Captain Gillespie
Sam Jaeger - Navy Seal Lt. Martin
Owain Yeoman - Ranger One
Eric Ladin - Squirrel
Eric Close - DIA Agent Snead
Max Charles - Colton Kyle
Marnette Patterson - Sarah
Reynaldo Gallegos - Tony
Chance Kelly - Col. Jones
KESKİN NİŞANCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Keskin Nişancı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Arda Turan'dan maç sonunda tepki!
- Eğitim uçağı düştü!
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL