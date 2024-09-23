88 Dakika filminin konusu ne? 88 Dakika filminin oyuncuları kim?
88 Dakika (88 Minutes) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 88 Dakika filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 88 Dakika filminin konusu ne? 88 Dakika filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
88 Dakika filminin yönetmen koltuğunda Jon Avnet oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Scott Thompson üstleniyor. Peki, 88 Dakika filminin konusu ne? 88 Dakika filminin oyuncuları kim?
88 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?
Seattle’da başarılı bir adli tıp psikiyatristi olan ve aynı zamanda da üniversite profesörü Jack Gram, bir seri katil ile ilgilenmektedir. Jon Foster’ın işlediği suçlardan ötürü ölüme mahkum edilmesi istenir. Jack de onun, juri karşısında bu mahkumiyeti hak edip etmemesi üzerine söz sahibi olarak yer alır. Jon Foster, kendisinden sorumlu psikaytristi, kendisi ile ilgili manipülasyona başvurmakla suçlamaktadır. Jon’un cezasının infazından önce önemli bir telefon alır Jack. Söz konusu cinayeti aydınlığa kavuşturması için 88 dakikası kalmıştır.
88 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Al Pacino - Jack Gramm
Alicia Witt - Kim Cummings
Leelee Sobieski - Lauren Douglas
Neal McDonough - Jon Forster
Ben McKenzie - Mike Stamp
Amy Brenneman - Shelley Barnes
Deborah Kara Unger - Carol
William Forsythe - Frank Parks
Stephen Moyer - Guy LaForge
Michael Eklund - J.T. Ryker
Brendan Fletcher - Johnny D'franco
Melinda Clarke - Vanessa Bridges
Leah Cairns - Sara Pollard
Dexter Bell - Reggie
Paul Campbell - Albert
Carrie Genzel - Stephanie Parkman
Victoria Tennant - Kate
Christopher Redman - Jeremy Guber
Kristina Copeland - Dale Morris
88 DAKİKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
88 Dakika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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