Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:34

Güncelleme: 23.09.2024 - 18:34

88 Dakika filminin yönetmen koltuğunda Jon Avnet oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Scott Thompson üstleniyor. Peki, 88 Dakika filminin konusu ne? 88 Dakika filminin oyuncuları kim?

88 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Seattle’da başarılı bir adli tıp psikiyatristi olan ve aynı zamanda da üniversite profesörü Jack Gram, bir seri katil ile ilgilenmektedir. Jon Foster’ın işlediği suçlardan ötürü ölüme mahkum edilmesi istenir. Jack de onun, juri karşısında bu mahkumiyeti hak edip etmemesi üzerine söz sahibi olarak yer alır. Jon Foster, kendisinden sorumlu psikaytristi, kendisi ile ilgili manipülasyona başvurmakla suçlamaktadır. Jon’un cezasının infazından önce önemli bir telefon alır Jack. Söz konusu cinayeti aydınlığa kavuşturması için 88 dakikası kalmıştır.

88 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Al Pacino - Jack Gramm

Alicia Witt - Kim Cummings

Leelee Sobieski - Lauren Douglas

Neal McDonough - Jon Forster

Ben McKenzie - Mike Stamp

Amy Brenneman - Shelley Barnes

Deborah Kara Unger - Carol

William Forsythe - Frank Parks

Stephen Moyer - Guy LaForge

Michael Eklund - J.T. Ryker

Brendan Fletcher - Johnny D'franco

Melinda Clarke - Vanessa Bridges

Leah Cairns - Sara Pollard

Dexter Bell - Reggie

Paul Campbell - Albert

Carrie Genzel - Stephanie Parkman

Victoria Tennant - Kate

Christopher Redman - Jeremy Guber

Kristina Copeland - Dale Morris

88 DAKİKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

88 Dakika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.