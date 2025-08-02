Büyük Felaket (Deepwater Horizon) filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kim?

Büyük Felaket filminin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Sand, Matthew Michael Carnahan, J.C. Chandor üstleniyor. Peki, Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE?

Petrol sondaj kulesi Deepwater Horizon'da çalışan 126 kişilik ekip, 20 Nisan 2010'da her zamanki gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hepsi vardiyanın sonuna gelip bir an önce karaya çıkmayı ve kendilerini bekleyenlere kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamalar, herkesi büyük bir şoka uğratır. Durduralamayan ve sonrasında günlerce sürecek yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekip, cehennemi andıran bir ölüm kalım savaşının ortasında kalacaktır. 2010 Nisan'ında BP'ye ait Deepwater Horizon petrol platformunun Meksika Körfezi'nde infilak etmesiyle doğa, son yılların en büyük çevre felaketlerinden birine tanık olmuştu. Okyanusta yaşanan ve 11 kişinin ölmesine 17 kişinin de yaralanmasına neden olan trajedinin son anlarını anlatan yapım, 156 milyon $'a maloldu.

BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dylan O'Brien

Mark Wahlberg

Kurt Russell

Kate Hudson

Gina Rodriguez

Ethan Suplee

John Malkovich

Brad Leland

J.D. Evermore

David Maldonado

BÜYÜK FELAKET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Felaket filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.