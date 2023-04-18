Büyük final öncesi Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 22:35

Güncelleme: 18.04.2023 - 22:35

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden gelen kötü haberler kötü. Dizinin başlangıcında zaman atlaması gösterilmişti. 2.sezon başlangıcındaki o sahneye az kaldı.

Dikkatli seyirciler Pınar Deniz'in can verdiği Ceylin karakterinin üzerindeki yeşil ceketten gerçeği çözdüler. O ceketi Ceylin bilindiği gibi Ilgaz'ın öldürüldüğü gün giymişti.

Ilgaz'ı öldüren isim Turgut Ali mi olacak şimdiden büyük merak konusu...

ILGAZ NE ZAMAN GİDİYOR?

Ilgaz karakterine can veren Kaan Urgancıoğlu'nun büyük final öncesinde Yargı dizisine veda etmesi bekleniyor. Dramatik bir şekilde geçtiğimiz haftalarda da Mehmet Yılmaz Ak diziye veda etmişti. Mehmet Yılmaz Ak dizide Pars karakterine can veriyordu.

BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Cumhuriyet'in derlediği bilgiye göre Yargı dizisinin haziran ayında final yaparak ekrana veda etmesi bekleniyor.

3.SEZON İDDİASI

Bazı haber sitelerinde Yargı dizisinin 3.sezonu yayınlanacak iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak o iddialar doğru çıkmadı. Yargı resmen final yaparak ekranlara veda edecek.

PEŞ PEŞE VEDALAR YAŞANACAK

Öte yandan gelen bilgilere göre Yargı dizisinden kısa bir süre sonra peş peşe vedalar da yaşanacak.

YARGI DİZİSİNİN ESKİ BÖLÜMLERİ NE OLACAK?

Öte yandan Yargı'nın eski bölümleri kanalın resmi internet sitesinin arşiv kısmında yer almaya devam edecek.