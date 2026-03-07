C Takımı 2 filminin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, C Takımı 2 filminin konusu ne? C Takımı 2 filminin oyuncuları kim?

C TAKIMI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ekip, Orhan’ın adamlarından kaçarken gittikleri Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur kalır, Murtaza Ağa’nın çiftliğine sığınarak burada hem gözlerden uzak kalmak hem de geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Murtaza Ağa acımasız ve cimri bir ağa olmasıyla tanınmaktadır. Ekip tam da canından bezmişken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen telefonla apar topar çiftlikten kaçarak Kastamonu’ya gitmek zorunda kalır. Giderken Murtaza Ağa’nın hem parasını çalarlar hem de kızını kaçırırlar.

C TAKIMI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Murat Akkoyunlu

Sera Tokdemir

Ömer Kurt

Hakan Bulut

Barış Başar

Hakan Bilgin

Haydar Şişman

Ceren Arı

C TAKIMI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

C Takımı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.0 olarak belirlendi.