C Takımı filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Başar, Vahdet Erdoğan üstleniyor. Peki, C Takımı filminin konusu ne? C Takımı filminin oyuncuları kim?

C TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler. Grubun Necmi'yi aralarına almasının nedeni intikam almaktır. Ancak yaptıkları plan onların pek de düşündüğü gibi ilerlemez. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa düz olan bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar.

C TAKIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Murat Akkoyunlu

Sera Tokdemir

Barış Başar

Hakan Bulut

Ömer Kurt

Sefa Yıldırım

Abdül Süsler

Turgay Tanülkü

Billur Yılmaz

Yasemin Sümer

Altan Erkekli

Alper Saldıran

Ferdi Akarnur

Dost Elver

C TAKIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

C Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.