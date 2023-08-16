Cafe Society filminin konusu ne? Cafe Society filminin oyuncuları kim?

Cafe Society filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cafe Society filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cafe Society filminin konusu ne? Cafe Society filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:29
Cafe Society filminin konusu ne? Cafe Society filminin oyuncuları kim?
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Cafe Society filminin yönetmen koltuğunda Woody Allen oturuyor. Senaristliğini ise yine Woody Allen üstleniyor. Peki, Cafe Society filminin konusu ne? Cafe Society filminin oyuncuları kim? 

CAFE SOCİETY FİLMİNİN KONUSU NE?

1930, Hollywood… Ajan Phil Stern New York’ta yaşayan kardeşinden bir telefon alır. Kardeşi, oğlu Bobby’nin Hollywood’a taşınmak istediğini ve Steve’in ona iş bulup bulamayacağını sorar. Şehre gelen Bobby, Steve’in sekreteri Veronica ile bir geziye çıkar ve bu sırada Veronica’ya aşık olur ancak Veronica’nın bir sevgilisi vardır. İki aşk arasında kalan Veronica’nın bir seçim yapması gerekmektedir.

CAFE SOCİETY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jesse Eisenberg

Kristen Stewart

Steve Carell

CAFE SOCİETY FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Cafe Society filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.


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