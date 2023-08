Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:11

Wonder Women 1984 filminin yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Senaristliğini ise Geoff Johns üstleniyor. Peki, Wonder Women 1984 filminin konusu ne? Wonder Women 1984 filminin oyuncuları kim?

WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN KONUSU NE?

Wonder Woman 1984, 1980'lerin ortasında geçiyor yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.

WONDER WOMAN 1984 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gal Gadot

Chris Pine

Pedro Pascal

Krissten Wiig

Natasha Rothwell

WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Wonder Women 1984 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.