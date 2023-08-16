Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:20

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:20

Yangın Yeri filminin yönetmen koltuğunda Oliver Laxe oturuyor. Senaristliğini ise Santiago Fillol üstleniyor. Peki, Yangın Yeri filminin konusu ne? Yangın Yeri filminin oyuncuları kim?

YANGIN YERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Amador, kundakçılıktan girdiği hapisten çıkar ve yaşlı annesinin yanına döner. Çiftlik hayatına uyum sağlamaya ve köylülerin geçmişte yaptıklarıyla ilgili anılarıyla baş etmeye çalışır.

Kırklı yaşlarda bir adam olan Amador, kundakçılık suçundan hapse girer. Cezasının çektikten sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Amador, küçük dağ kasabasında doğduğu eve döner. Amador, yaşlanan annesi Benedicta ve hayvanlarıyla ilgilenerek yaşamına devam etmeye çalışır. Ancak birbirine sıkı sıkıya bağlı olan kasaba halkı, Amador'un geçmişini unutmaz ve bölgede bir yangın meydana geldiğinde tüm gözler Amador'a çevrilir.

YANGIN YERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amador Arias

Benedicta Sánchez

Inazio Abrao

YANGIN YERİ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Yangın Yeri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.