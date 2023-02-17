Çağatay Ulusoy bombayı patlattı. Netflix dizisiyle geri döndü

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 22:14

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 22:14

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dizi setleri durmuştu. 11.günün ardından bir çok dizi ve film yeniden sete çıktı. Çağatay Ulusoy'da yeni anlaşmasına imza attı.

Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy bu kez farklı bir diziyle setlere dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Çağatay Ulusoy yeni dizi anlaşmasına imza attı. Çağatay Ulusoy iki sezonunu çektiği “Terzi” dizisinin ardından Ebru Şahin’le başrolünü paylaştığı “Centilmen” filminde rol almıştı. Yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu.

Çağatay Ulusoy yine OGM Pictures’la anlaştı. “Kubra” adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. Projenin yönetmenliğini Yağmur – Durul Taylan kardeşler yapacak. 8 bölümlük dizi Netflix’te yayınlanacak.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı yeni dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizinin kadrosunda genç yeteneklerinde yer alması bekleniyor. Bu kapsamda da oyuncu seçimleri sürüyor.

TÜM DÜNYA TANIMIŞTI

Öte yandan Çağatay Ulusoy, Netflix platformunda yayınlanan 'Hakan Muhafız' dizisi sayesinde tüm dünyanın tanıdığı yıldız olmuştu. Hakan Muhafız adlı dizi 4 sezon devam etmiş ve platformun gerek Türkiye gerekse yurt dışında en çok izlenen dizileri arasında ilk sırada yer almıştı.