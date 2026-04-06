Çakallarla Dans 7 filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi üstleniyor. Peki, Çakallarla Dans 7 filminin konusu ne?Çakallarla Dans 7 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇAKALLARLA DANS 7 FİLMİNİN KONUSU NE?

Çakallar, bu kez göz kamaştırıcı bir dünyanın içine çekiliyor! Necmi'nin arkadaşından gelen davetle kendilerini dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda bulan ekip, bir yandan birbirinden güzel yarışmacıların cazibesine kapılırken, bir yandan da görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışır. Yarışmanın yöneticileri Nalan ve Lidya ile Fatma arasında beklenmedik bir dostluk kurulurken, Fatma'nın kızların kostümleri arasında bulduğu yüklü miktarda ham pırlanta, tüm ekibi derin bir kaosun içine sürükler. Bu ışıltılı tablonun ardındaki karanlık sır perdesini aralayan Çakallar, yarışmanın düzenleyicisi Kral Mustafa'nın sadece Nalan'ın eski aşkı olmadığını, aynı zamanda tehlikeli bir yeraltı dünyasının lideri olduğunu öğrenir. Nalan, ele geçirdiği pırlantalarla ve Çakallar'ın yardımıyla Kral Mustafa'nın sarsılmaz krallığını temelinden sarsmaya karar verir. Uzun süredir Mustafa'nın peşinde olan polis ekibi ise Çakallar'ı da bu karmaşık olayın tam ortasına çekerek, güzellik, suç ve kahkahanın iç içe geçtiği soluksuz bir maceranın fitilini ateşler.

ÇAKALLARLA DANS 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Akkoyunlu

Timur Acar

İlker Ayrık

Şevket Çoruh

Hakan Bilgin

Didem Balçın

Ozan Çiftçioğlu

Ceyhun Yılmaz

Ege Kökenli

Doğukan Polat

Rojda Demirer

Diren Polatoğulları

Toygan Avanoğlu

ÇAKALLARLA DANS 7 filmi IMDb PUANI KAÇ?

Çakallarla Dans 7 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.