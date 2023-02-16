Camdaki Kız dizisi için gelen haberler iyi değil. Seyircileri üzen gelişme

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:52

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:52

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Dizinin son bölümünde Hayri'nin oyunu ortaya çıkacaktı. Nalan ve Sedat'ın boşanma davası ise diziye damga vuracak en etkili sahne olacaktı.

Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelen sevilen dizi Camdaki Kız'ın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta da yayınlanmayan dizi ile ilgili son durumu derledik!

TÜM TÜRKİYE SARSILDI

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm ülke genelinde büyük acılara neden oldu. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti.

ERZİNCAN'I GEÇTİ

Can kaybı büyük Erzincan depremindeki ölenlerin sayısını da geçmiş durumda. 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde de onlarca kent etkilenmiş ve binlerce bina yıkılmıştı.

YAS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

1 haftalık ulusal yas ilan edilmesine rağmen yas süreci devam ediyor. Enkaz altındaki binlerce vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Binlerce vatandaşın ise henüz cansız bedenine ulaşılmış değil.

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Kanal D'nin aldığı kara göre bu akşamda Camdaki Kız dizisi yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölümünün 23 şubat 2023 tarihinde ekrana geleceği öğrenildi