Camdaki Kız'dan yıkıcı bir veda daha! Apar topar gitti

Yayınlanma: 03.05.2023 - 23:38

Güncelleme: 03.05.2023 - 23:38

Devrim Yakut'un can verdiği Gülcihan karakterinin hikayesi sona erdi. Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Devrim Yakut'un Camdaki Kız dizisinden ayrıldığı öğrenildi.

HİKAYESİ BİTTİ

Devrim Yakut'un can verdiği Gülcihan karakteri diziye ölerek veda etti. Yayınlanacak yeni bölümden sonra Gülcihan karakterine can veren Devrim Yakut artık kadroda yer almayacak.

YENİ ANLAŞMA YAPTI

Devrim Yakut'un Camdaki Kız dizisinden ayrılır ayrılmaz yeni projeye imza attığı öğrenildi.

Camdaki Kız dizisine yıkıcı bir şekilde veda eden Devrim Yakut hemen yeni dizi anlaşması yaptı. Objektifport'un edindiği bilgiye göre; Devrim Yakut'un yeni dizisinin çekimleri Mayıs 2023'te başlayacak.

DEVRİM YAKUT'UN YENİ DİZİSİ

Devrim Yakut, "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinde seyirci karşısında olacak.



Edinilen bilgiye göre; Sevilen dizi Behzat Ç.'nin 2. sezon çekimlerine Mayıs ayında başlaması planlanıyor.

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Seher Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan oyuncu, DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.





2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi’de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli olmuştur. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlanmıştır.