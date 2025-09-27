Can Borcu dizisi 26. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Can Borcu son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Handan, Emel'in iftirasıyla Mehmet'i öldürmek suçuyla ifadeye götürülmektedir. Mehmet ise ofisten aldığı kayıtlar ışığında kendini ve şirketi kurtarmaya çok yaklaşmıştır. Yekta'nın tesadüfen Mehmet'i görüp, onun sağ olduğunu Emel'e söylemesi yine

tüm planları alt üst eder. Artık Mehmet için elindeki delillerle yetinerek ortaya çıkma vaktidir. Handan asılsız suçlamalardan kurtulup Mehmet'e kavuşurken onları şirkette kötü bir sürpriz beklemektedir.

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mehmet ve Handan birbirlerine kavuşmuşlardır ancak yaşananlar aileyi keskin bir kutuplaşmaya sürüklemiştir. Mehmet ve Handan evdeki gerilimi düşürmeye çalışırlarken şirkette de yeni ortakları Emel'le uğraşmak zorundadır. Mehmet önemli bir kararın eşiğindedir: Her şeyi Emel'e bırakıp gitmek ve yıllar önce yaptığı gibi çalışıp didinerek sıfırdan yeni bir şirket kurmak. Ancak ailedeki herkes aynı fikirde değildir. Her şeyi altüst edecek felaket ise Handan'ın düğündeki patlamadan beri beyninde duran, ameliyatla çıkarılamamış küçük bir parçayla gelecektir.

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Can Borcu dizisinin 26. bölümü 27 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.