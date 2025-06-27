Canavar filminin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormákur oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Engle, Jaime Primak Sullivan üstleniyor. Peki, Canavar filminin konusu ne? Canavar filminin oyuncuları kim?
CANAVAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Dr. Nate Samuels (Idris Elba) karısını kaybettikten sonra kızlarıyla birlikte karısıyla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Yaralarını sarmak için çıktıkları bu yolculuk tehlikeli bir aslanın peşlerine düşmesiyle kabusa dönüşür.
CANAVAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Idris Elba
Iyana Halley
Leah Jeffries
Sharlto Copley
Mel Jarnson
Riley Keough
Melanie Jarnson
Amara Miller
Dorian Hedgewood
Anzor Alem
Damon Burtley
Hudson Anne-Black
Billy Gallagher
CANAVAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Canavar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.