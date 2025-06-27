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Canavar filminin konusu ne? Canavar filminin oyuncuları kim?

Canavar filminin konusu ne? Canavar filminin oyuncuları kim?

27.06.2025 21:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Canavar filminin konusu ne? Canavar filminin oyuncuları kim?

Canavar (Beast) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Canavar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Canavar filminin konusu ne? Canavar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Canavar filminin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormákur oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Engle, Jaime Primak Sullivan üstleniyor. Peki, Canavar filminin konusu ne? Canavar filminin oyuncuları kim? 

CANAVAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Dr. Nate Samuels (Idris Elba) karısını kaybettikten sonra kızlarıyla birlikte karısıyla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Yaralarını sarmak için çıktıkları bu yolculuk tehlikeli bir aslanın peşlerine düşmesiyle kabusa dönüşür.

CANAVAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Idris Elba

Iyana Halley

Leah Jeffries

Sharlto Copley

Mel Jarnson

Riley Keough

Melanie Jarnson

Amara Miller

Dorian Hedgewood

Anzor Alem

Damon Burtley

Hudson Anne-Black

Billy Gallagher

CANAVAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Canavar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

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