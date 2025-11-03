Carjacked filminin yönetmen koltuğunda John Bonito oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Compton, Sherry Compton üstleniyor. Peki, Carjacked filminin konusu ne? Carjacked filminin oyuncuları kim?

CARJACKED FİLMİNİN KONUSU NE?

2011 yapımı, ülkemiz sinemalarında gösterime girmemiş nefes nefese bir aksiyon/gerilim. Başrolleri Maria Bello ve Stephen Dorff paylaşıyor. ABD'nin güney eyaletlerinden Louisiana'nın küçük kenti Baton Rouge'da oğluyla birlikte araba yolculuğunda olan Lorraine, yolda azılı bir banka soyguncusu olan Roy tarafından alıkonur. Lorraine oğlunun yaşamını tehlikeye atmak istememektedir. Aralarında zorlu bir mücadele başlar.

CARJACKED FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maria Bello

Stephen Dorff

Connor Hill

Robert Peters

Cynthia Rube

Michael Arata

Gary Grubbs

CARJACKED FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Carjacked filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.