Çarpıntı dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice üstleniyor. Çarpıntı dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Çarpıntı dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aslı Güneş, doğuştan gelen ağır kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşam mücadelesi verirken, zengin ve güçlü Alkan ailesinin gözbebeği Melike Alkan’ın ölümü ona ikinci bir hayat şansı getirir. Melike’nin kalbi Aslı’ya nakledilir. Melike’nin annesi Reyhan, Aslı’da kızının bir parçasını bulur ve onu koruması altına alır. Ancak Aslı’nın hırslı annesi Hülya, bu bağı kendi çıkarı için kullanmak ister. Aile içindeki çatışmalar derinleşirken, Melike’nin ölümünün ardındaki karanlık sırlar ortaya çıkmaya başlar.

ÇARPINTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sibel Taşçıoğlu

Kerem Bürsin

Deniz Çakır

Lizge Cömert

Şerif Sezer

Pınar Çağlar Gençtürk

Ogün Kaptanoğlu

Okan Cabalar

Helin Elveren

Mehmet Fatih Obuz

Ceren Taşcı

Asya Kasap

ÇARPINTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarpıntı dizisi Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizi 7 Eylül’den itibaren pazar akşamları yayımlanacak.