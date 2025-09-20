Çatıda Biri Var filminin yönetmen koltuğunda Derek Cianfrance oturuyor. Peki, Çatıda Biri Var filminin konusu ne? Çatıda Biri Var filminin oyuncuları kim?

ÇATIDA BİRİ VAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.

ÇATIDA BİRİ VAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum

Kirsten Dunst

Peter Dinklage

Ben Mendelsohn

Juno Temple

Uzo Aduba

LaKeith Stanfield

Emory Cohen

Kennedy Moyer

Tony Revolori

ÇATIDA BİRİ VAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çatıda Biri Var filmi, 31 Ekim tarihinde vizyona girecek.