Yayınlanma: 04.12.2024 - 18:40

Güncelleme: 04.12.2024 - 18:40

Çatlak filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Fikret Reyhan üstleniyor. Peki, Çatlak filminin konusu ne? Çatlak filminin oyuncuları kim?

ÇATLAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Halen İngiltere'de göçmen işçi olarak çalışan Fatih Ayhan Türkiye'deki ailesine para göndermek için büyük miktarda borç alır. Türkiye'deki ailesini ziyareti sırasında bile bu borcun ödenmesi talep edilecektir. Sonrasında bu aile üyeleri arasındaki tüm çatışmalar ön plana çıkar.

ÇATLAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok

Hakan Salınmış

Hakan Emre Ünal

Süleyman Karaahmet

Süreyya Kilimci

Görkem Mertsöz

Canan Atalay

Gülçin Kültür Şahin

Cihat Süvarioğlu

ÇATLAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çatlak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.