Çatlak filminin konusu ne? Çatlak filminin oyuncuları kim?
Çatlak (Fractured) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çatlak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çatlak filminin konusu ne? Çatlak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çatlak filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Fikret Reyhan üstleniyor. Peki, Çatlak filminin konusu ne? Çatlak filminin oyuncuları kim?
ÇATLAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Halen İngiltere'de göçmen işçi olarak çalışan Fatih Ayhan Türkiye'deki ailesine para göndermek için büyük miktarda borç alır. Türkiye'deki ailesini ziyareti sırasında bile bu borcun ödenmesi talep edilecektir. Sonrasında bu aile üyeleri arasındaki tüm çatışmalar ön plana çıkar.
ÇATLAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Giray Altınok
Hakan Salınmış
Hakan Emre Ünal
Süleyman Karaahmet
Süreyya Kilimci
Görkem Mertsöz
Canan Atalay
Gülçin Kültür Şahin
Cihat Süvarioğlu
ÇATLAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çatlak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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