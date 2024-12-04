İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim?
İntikam Mermisi (Bullet to the Head) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İntikam Mermisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İntikam Mermisi filminin yönetmen koltuğunda Walter Hill oturuyor. Filmin senaristliğini Alessandro Camon, Walter Hill üstleniyor. Peki, İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim?
İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde ,Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor , New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir. Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.
İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone - Jimmy Bobo
Sung Kang - Taylor Kwon
Sarah Shahi - Lisa Bobo
Jason Momoa - Keegan
Jon Seda - Louis Blanchard
Holt McCallany - Hank Greely
Adewale Akinnuoye-Agbaje - Morel
Christian Slater - Marcus Baptiste
Weronika Rosati - Lola
Brian Van Holt - Ronnie Dupaix
Dane Rhodes - Lt. Howard LeBreton
Darren Sumner - Detective
John L. Armijo - Medical Examiner
Dominique DuVernay - Waitress
Don Yesso - Bartender
Kara Bowman - Paramedic
Julie Ann Doan - Second Line Participant
Donna DuPlantier - Wanda Burton
Andrea Frankle - Masseuse
Dana Gourrier - Deputy Coroner
Emily D. Haley - Bar Patron
İNTİKAM MERMİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İntikam Mermisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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