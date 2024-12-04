Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:27

Güncelleme: 04.12.2024 - 17:27

İntikam Mermisi filminin yönetmen koltuğunda Walter Hill oturuyor. Filmin senaristliğini Alessandro Camon, Walter Hill üstleniyor. Peki, İntikam Mermisi filminin konusu ne? İntikam Mermisi filminin oyuncuları kim?

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde ,Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor , New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir. Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone - Jimmy Bobo

Sung Kang - Taylor Kwon

Sarah Shahi - Lisa Bobo

Jason Momoa - Keegan

Jon Seda - Louis Blanchard

Holt McCallany - Hank Greely

Adewale Akinnuoye-Agbaje - Morel

Christian Slater - Marcus Baptiste

Weronika Rosati - Lola

Brian Van Holt - Ronnie Dupaix

Dane Rhodes - Lt. Howard LeBreton

Darren Sumner - Detective

John L. Armijo - Medical Examiner

Dominique DuVernay - Waitress

Don Yesso - Bartender

Kara Bowman - Paramedic

Julie Ann Doan - Second Line Participant

Donna DuPlantier - Wanda Burton

Andrea Frankle - Masseuse

Dana Gourrier - Deputy Coroner

Emily D. Haley - Bar Patron

İNTİKAM MERMİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Mermisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.