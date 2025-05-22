Cehennem Melekleri 4 (The Expendables 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Cehennem Melekleri 4 filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Dave Callaham, Max Adams, John Joseph Connolly, Spenser Cohen üstleniyor. Peki, Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim? CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE? Cehennem Melekleri, serinin bu filminde büyük bir özel orduyu komuta eden bir silah tüccarı ile karşı karşıya gelecekler. CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? Jason Statham 50 Cent Megan Fox Sylvester Stallone Andy Garcia Randy Couture Dolph Lundgren Tony Jaa Iko Uwais CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ? Cehennem Melekleri 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.