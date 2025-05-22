Cehennem Melekleri 4 filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Dave Callaham, Max Adams, John Joseph Connolly, Spenser Cohen üstleniyor. Peki, Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim?
CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Cehennem Melekleri, serinin bu filminde büyük bir özel orduyu komuta eden bir silah tüccarı ile karşı karşıya gelecekler.
CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
50 Cent
Megan Fox
Sylvester Stallone
Andy Garcia
Randy Couture
Dolph Lundgren
Tony Jaa
Iko Uwais
CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cehennem Melekleri 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.