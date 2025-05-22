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Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim?

Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim?

22.05.2025 18:51:00
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Haber Merkezi
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Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim?

Cehennem Melekleri 4 (The Expendables 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Cehennem Melekleri 4 filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Dave Callaham, Max Adams, John Joseph Connolly, Spenser Cohen üstleniyor. Peki, Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim? 

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Cehennem Melekleri, serinin bu filminde büyük bir özel orduyu komuta eden bir silah tüccarı ile karşı karşıya gelecekler.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

50 Cent

Megan Fox

Sylvester Stallone

Andy Garcia

Randy Couture

Dolph Lundgren

Tony Jaa

Iko Uwais

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem Melekleri 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.

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