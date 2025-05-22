Farha filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Darin J. Sallam üstleniyor. Peki, Farha filminin konusu ne? Farha filminin oyuncuları kim?
FARHA FİLMİNİN KONUSU NE?
1948 yılında Filistin'de 14 yaşında bir kız, kilitli bir kilerden evini kasıp kavuran felaketi izler.
FARHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Karam Taher
Ashraf Barhom
Ali Suliman
Tala Gammoh
Sameera Asir
Majd Eid
Firas Taybeh
Samuel Kaczorowski
Sultan Alkhail
Batoul Ibrahim
FARHA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Farha filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.