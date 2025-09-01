Çekirge (The Locust) filminin konusu ne? Çekirge filminin oyuncuları kim?

Çekirge filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Faezeh Azizkhani üstleniyor. Peki, Çekirge filminin konusu ne? Çekirge filminin oyuncuları kim?

ÇEKİRGE FİLMİNİN KONUSU NE?

Hanieh, kendi hayatından esinlenerek bir film senaryosu yazan 40 yaşında bir kadın...

ÇEKİRGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hanieh Tavassoli

Pegah Ahangarani

Pedram Şerifi

Ali Musaffa

Ramin Sadighi

Ahmed Azizkhani

Majid Azizkhani

Dorna Medeni

Dariush Hekmat

Amaneh Agharezakashi

ÇEKİRGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çekirge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.