Çekirge (The Locust) filminin konusu ne? Çekirge filminin oyuncuları kim?

Çekirge filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Faezeh Azizkhani üstleniyor. Peki, Çekirge filminin konusu ne? Çekirge filminin oyuncuları kim?
ÇEKİRGE FİLMİNİN KONUSU NE?
Hanieh, kendi hayatından esinlenerek bir film senaryosu yazan 40 yaşında bir kadın...
ÇEKİRGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hanieh Tavassoli
Pegah Ahangarani
Pedram Şerifi
Ali Musaffa
Ramin Sadighi
Ahmed Azizkhani
Majid Azizkhani
Dorna Medeni
Dariush Hekmat
Amaneh Agharezakashi
ÇEKİRGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çekirge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.