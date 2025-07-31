Cenazemize Hoş Geldiniz filminin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Filmin senaristliğini Doğacan Güneş Perkün ve Gonca Vuslateri üstleniyor. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz filminin konusu ne? Cenazemize Hoş Geldiniz filminin oyuncuları kim?

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

4 yıldır sevgili olan İrem ve Ozan, nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar. İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gonca Vuslateri

Erkan Can

İsmail Ege Şaşmaz

Sevda Erginci

Timur Acar

Güven Hokna

Gözde Seda Altuner

Şükran Ovalı

Deniz Uğur

Hakan Meriçliler

Şebnem Sönmez

Hayal Ada Topakkaya

Serhat Kılıç

Müge Boz

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.