Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:39

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:39

Cengizhan Destanı filminin yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov oturuyor. Filmin senaristliğini Atıf Yılmaz Batıbeki üsteleniyor. 2007 yapımı filmin türü dram. Peki, Cengizhan Destanı filminin konusu ne? Cengizhan Destanı filminin oyuncuları kim?

CENGİZHAN DESTANI FİLMİNİN KONUSU NE?

“Moğol” üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin’in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir. Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin’i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

CENGİZHAN DESTANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tadanobu Asano

Khulan Chuluun

Honglei Sun

Ba Sen

Amadu Mamadakov

He Qi

Odnyam Odsuren

Ben Hon Sun

CENGİZHAN DESTANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cengiz Han Destanı filmi, 2007 yılında çekildi.

CENGİZHAN DESTANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cengizhan Destanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.