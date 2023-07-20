Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:59

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:59

Ali Atay’ın bir kez daha yönetmenlik koltuğunda oturduğu Taff Pictures imzalı Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu. Film tutkunları netleşen tarihi araştırıyor. Peki, Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden Mermer Ailesi, aynı suç çetesiyle ters düşer. Onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan filmin ikincisinde bir kez daha Mermer ailesi konu edinilecek.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

İlk filmindeki isimler yeniden kamera karşısına geçti:

Ahmet Mümtaz Taylan

Feyyaz Yiğit

Alper Kul

Mehmet Özgür

Giray Altınok

Sarp Apak

İrem Sak

Özgür Emre Yıldırım

Doğu Demirkol

Reha Özcan

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE VİZYONA GİRECEK?

Daha önceden Ölümlü Dünya 2’nin Disey+’ta çıkacağı söylenmişti ancak Disney+‘ın tüm dünyada yerli içerikleri durdurma ve yayımlamama kararı sonrasında devam filmi doğrudan sinemalarda izleyicileriyle buluşacak. Film 1 Aralık'ta vizyona girecek.