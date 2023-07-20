Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?
Senaryosunu Ali Atay’la beraber Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2'nin haziran ayında çekimleri başlamıştı. Yönetmen Ali Atay'ın paylaşımı ile film tutkunları devam filminin ne zaman vizyona gireceğini merak etmeye başladı. Sinema tutkunları filmin ne zaman ve nerede vizyona gireceğini araştırıyor. Peki, Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
Ali Atay’ın bir kez daha yönetmenlik koltuğunda oturduğu Taff Pictures imzalı Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu. Film tutkunları netleşen tarihi araştırıyor. Peki, Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden Mermer Ailesi, aynı suç çetesiyle ters düşer. Onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan filmin ikincisinde bir kez daha Mermer ailesi konu edinilecek.
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
İlk filmindeki isimler yeniden kamera karşısına geçti:
Ahmet Mümtaz Taylan
Feyyaz Yiğit
Alper Kul
Mehmet Özgür
Giray Altınok
Sarp Apak
İrem Sak
Özgür Emre Yıldırım
Doğu Demirkol
Reha Özcan
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE VİZYONA GİRECEK?
Daha önceden Ölümlü Dünya 2’nin Disey+’ta çıkacağı söylenmişti ancak Disney+‘ın tüm dünyada yerli içerikleri durdurma ve yayımlamama kararı sonrasında devam filmi doğrudan sinemalarda izleyicileriyle buluşacak. Film 1 Aralık'ta vizyona girecek.
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