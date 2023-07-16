Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu ne? Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin oyuncuları kim?
Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü? filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü? filminin konusu ne? Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü? filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin senaristliğini Ehren Kruger üstleniyor. Peki, Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu ne? Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin oyuncuları kim?
TRANSFORMERS AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıl 1961, insanlığın uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime'ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır artık. Cybertron gemisini keşfeden NASA, Başkan John F. Kennedy'nin izniyle Ay'a ilk insanı gönderme projesine 'start' vermiştir. 1969'daki Apollo 11'in macerası da böylece başlar...
Günümüze geldiğimizde ise, bir görev sırasında işte bu çok gizemli Cybertron gemisini keşfeden Optimus Prime, insanların yıllardır bu konuda Autobot'lara yalan söylediğini anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Bu gemiye ve içinde saklanan teknolojiye Decepticonlar'dan önce ulaşmak ve sırrını keşfetmek için büyük bir yarış başlamıştır artık... Transformers'ın son savaşı yaklaşırken mezun olan Sam Witwicky de hem kız arkadaşıyla hem de iş bulamama derdiyle başbaşadır.
TRANSFORMERS AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Shia LaBeouf - Sam Witwicky
Rosie Huntington-Whiteley - Carly Spencer
Josh Duhamel - William Lennox
Tyrese Gibson - Robert Epps
Patrick Dempsey - Dylan Gould
John Turturro - Reggie Simmons
John Malkovich - Bruce Brazos
Ken Jeong - Jerry Wang
Julie White - Judy Witwicky
Kevin Dunn - Ron Witwicky
TRANSFORMERS AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- 'Dava' arkadaşından akılalmaz sözler
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- AKP sözlerini çabuk unuttu
- Erdoğan'dan acil 'kaynak' turu
- 'Ülkeyi terk etti' iddiası...
- Japon mitolojisine göre 'yaklaşan felaketin' habercisi
- O kişilere zam yapılmadı!