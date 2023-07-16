Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:26

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:27

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin senaristliğini Ehren Kruger üstleniyor. Peki, Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin konusu ne? Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin oyuncuları kim?

TRANSFORMERS AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 1961, insanlığın uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime'ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır artık. Cybertron gemisini keşfeden NASA, Başkan John F. Kennedy'nin izniyle Ay'a ilk insanı gönderme projesine 'start' vermiştir. 1969'daki Apollo 11'in macerası da böylece başlar...

Günümüze geldiğimizde ise, bir görev sırasında işte bu çok gizemli Cybertron gemisini keşfeden Optimus Prime, insanların yıllardır bu konuda Autobot'lara yalan söylediğini anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Bu gemiye ve içinde saklanan teknolojiye Decepticonlar'dan önce ulaşmak ve sırrını keşfetmek için büyük bir yarış başlamıştır artık... Transformers'ın son savaşı yaklaşırken mezun olan Sam Witwicky de hem kız arkadaşıyla hem de iş bulamama derdiyle başbaşadır.

TRANSFORMERS AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Rosie Huntington-Whiteley - Carly Spencer

Josh Duhamel - William Lennox

Tyrese Gibson - Robert Epps

Patrick Dempsey - Dylan Gould

John Turturro - Reggie Simmons

John Malkovich - Bruce Brazos

Ken Jeong - Jerry Wang

Julie White - Judy Witwicky

Kevin Dunn - Ron Witwicky

TRANSFORMERS AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.