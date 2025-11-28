Cennet Koyu filminin yönetmen koltuğunda Martin Guigui oturuyor. Filmin senaristliğini Sherry Klein üstleniyor. Peki, Cennet Koyu filminin konusu ne? Cennet Koyu filminin oyuncuları kim?

CENNET KOYU FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir müteahhit ve karısı, annesinin sahildeki evini yeniden dekore etmek için Malibu'ya taşınır ve evin altında yaşayan deli evsiz kadın tarafından terörize edilir. Knox ve Tracey Bannett uzun yıllardır evli olmasına rağmen çocuk sahibi olmak konusunda sorunlar yaşayan bir çifttir. Tracey doktorlara göre kısırdır ancak bunu kabullenmek istememektedir. Uzun yıllardır çiftin gitmediği doktor, kullanmadığı tedavi kalmamıştır ancak bir türlü çocuk sahibi olmayı başaramamışlardır. Bütün bunların arasında Knox annesini kaybeder ve kendisine Malibu'nun çok güzel bir sahilinde, Paradise Cove'da denize sıfır mükemmel bir ev miras olarak kalır. Ancak evlerinde yangın çıktığı için evde yapılması gereken birkaç iş vardır. Knox bir müteahhit olduğu için evi karısı Tracey'le birlikte evi yeniden dekore edip çok fazla kalmadan oldukça yüksek bir rakama satmaya karar verirler. Malibu'ya gelir gelmez ufak bir sorunla karşılaşırlar.

CENNET KOYU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Todd Grinnell

Mena Suvari

Kristin Bauer van Straten

Eddie Goines

Krista Allen

Horacio Galaviz

Eddie Rivera

Ruben Garfias

CENNET KOYU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cennet Koyu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.