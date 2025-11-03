Cennetin Çocukları dizisi 8. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

yşe’nin ameliyatı başarısız olsa da kimse umudunu kaybetmemiştir. Ayşe herkese umudu öğretir. Peki onlar, umutlarına sahip çıkabilecekler mi? Arafköy’e yeni bir bela yaklaşmaktadır. Kasaba bu tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde, İskender ne yapacak? Kasabayı koruyabilecek mi?

Kuzenler, Arife’nin çocuklarının velayetini almak için nasıl bir çözüm bulacaktır? Çabaları sonuç verecek midir? Adem ve Sezen’in aşkı sınanırken, İskender, Gönül ve Ayla arasında sıkışmış haldedir. Aşk onlara yol gösterecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 3 Kasım Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.